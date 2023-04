Clássico Fla X Bota: Homem é baleado após 'briga' entre torcedores no Colubandê (vídeo)

Um homem foi baleado após um conflito entre torcedores próximo ao viaduto do Colubandê, em São Gonçalo, neste domingo (20/04). A confusão acontece um dia após autoridades de Segurança Pública anunciarem reforço na segurança para o clássico de logo mais entre o Flamengo e Botafogo, pela Série A do Brasileirão. Registros de conflitos entre torcedores dois dois clubes em São Gonçalo 'viralizaram' nas redes sociais neste domingo (20).

Autor: Sergio Soares

Segundo a Polícia, a vítima deu entrada no Hospital estadual Alberto Torres (Heat), que fica no mesmo bairro, há cerca de 1 km de distância do local onde a confusão aconteceu. Agentes do 7° BPM foram acionados à unidade. A eles, o homem ferido confirmou ter sido alvejado durante a briga. Até o momento da publicação desta matéria, o homem seguia em atendimento no Hospital

Briga - Os registros compartilhados na internet mostram correria e fogos de artifício sendo lançados em meio a um grupo de torcedores que supostamente iria para o jogo, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), na altura do Colubandê. Nas cenas, o grupo começa a correr em meio a uma briga que teria se iniciado.

De acordo com a corporação, o policiamento foi reforçado na região. A 73ª DP (Neves) registrou a ocorrência.

