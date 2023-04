Fora da relação, Bruno Henrique pede para jogar com o Flamengo em partida contra o Botafogo

Jogador voltou a ser relacionado para partidas do time no começo deste mês, após quase 10 meses afastado - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Depois de voltar a ser relacionado para partidas do Flamengo no começo deste mês, parece que Bruno Henrique não quer deixar seu nome fica de fora da lista novamente. O atacante, que não pôde disputar os últimos três jogos por conta de uma tendinite no joelho, teria pedido ao clube para poder ser listado na relação de atletas para a próxima disputa do time, segundo informações do jornalista Venê Casagrande.

Segundo as informações do colunista do jornal "O Dia", o atleta, de 32 anos, teve uma boa performance no treino da manhã desse sábado (29/04) e, por conta disso, procurou o Departamento Médico do time e a comissão técnica para negociar sua participação no clássico contra o Botafogo, que acontece neste domingo (30/04).

Bruno esteve quase 10 meses distante dos gramados por conta de uma lesão no joelho direito. Ele passou por cirurgias e foi liberado para voltar a jogar no começo de abril, mas sofreu uma tendinite no mesmo ligamento e precisou voltar a ficar no banco nas últimas partidas.

Como o recém-contratado Jorge Sampaolli ainda não repetiu elencos iguais nos jogos em que comandou o Fla até agora, não se sabe quem integrará sua lista final para a partida contra o Botafogo. O jogo aocntece na tarde deste domingo (30/04), às 16h, no Maracanã.