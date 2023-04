Flamengo e Fluminense renovam a gestão do Maracanã por 180 dias

O Governo do Estado do Rio publicou, a renovação da gestão do Maracanã para Flamengo e Fluminense , no Diário Oficial , nesta quarta-feira (26). É a sétima vez que os clubes conseguem o Termo de Permissão de Uso (TPU). Vasco recorre à decisão.

Os times Rubro-Negro e Tricolor vão poder gerir o Maracanã por mais 180 dias , até 23 de outubro. O Vasco entrou com um pedido no Tribunal de Justiça do Estado do Rio, para concorrer e assumir a gestão do estádio provisoriamente.

Em nota, a Casa Civil do Governo do Rio disse que espera a retomada em 40 dias do processo de licitação para a concessão do Maracanã por 25 anos.

O processo de concessão está sob análise do TCE.