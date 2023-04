Após quase 10 meses afastado dos campos, Bruno Henrique volta a ser relacionado

Depois de quase 10 meses afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho, o atacante Bruno Henrique, um dos ídolos da equipe atual do Flamengo, deve voltar a vestir o manto rubro-negro no próximo domingo (09/04). O atleta foi confirmado na relação de jogadores selecionados pelo treinador Vítor Pereira para a partida contra o Fluminense, pela final do Campeonato Carioca.

A informação foi confirmada pelo time. Em seu perfil oficial no Twitter, o clube anunciou que o jogador "está de volta" e compartilhou um trecho de uma entrevista de Bruno ao veículo de comunicação do time. No registro, o atleta comenta que não assistiu ao lance que o deixou com uma séria lesão no joelho direito desde que o momento aconteceu, em uma partida contra o Cuiabá em junho ano passado.

"Desde a lesão, não revivi esse momento. É muito ruim, cara, é um sentimento muito forte. Só eu sei o que passei. Eu levantei ainda, senti meu joelho falso, frouxo. Ali, eu tinha a convicção de que tinha machucado", destacou Bruno, que apresentou melhor nas condições físicas e acabou sendo liberado para voltar a treinar antes do tempo previsto.

Além de confirmar o retorno do craque, a seleção de atletas para a final do Carioca também confirmou a ausência do volante chileno Arturo Vidal, que está machucado. O jogador deu entrada em um hospital na Zona Oeste do Rio por conta de um edema e uma inflamação no cotovelo esquerdo. Segundo testemunhas, Vidal esteve na unidade com um membro do departamento médico rubro-negro e precisou passar a noite no hospital.



A disputa entre Flamengo e Fluminense pela final do campeonato regional acontece no Maracanã, a partir das 18h, neste domingo (09/04). Esta será a segunda partida da final; no jogo de ida, que também aconteceu no Maracanã, o Fla levou a melhor e venceu o Flu por 2 a 0.