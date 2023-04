Dupla Fla-Flu "se une" contra Vasco na Justiça em ação sobre gestão do Maracanã

Vasco entrou com mandado, questionando renovação com dupla Fla-Flu sem chamamento público - Foto: Divulgação

Adversários no gramado, Flamengo e Fluminense se uniram fora dos campos para entrar na Justiça com um pedido de extinção de uma ação do Vasco da Gama relacionada a gestão do Maracanã. Os dois clubes, que se intitulam "maiores clubes cariocas de futebol" na petição, querem a manutenção do atual Termo de Permissão de Uso (TPU) do estádio, cuja vigência se encerra nesta terça (25/04).

Às vésperas do fim do Termo, o Vasco entrou com um mandado de segurança contra o Governo do Estado e solicitou uma liminar contra a renovação da cessão temporária à dupla Fla-Flu. O rival questiona o fato de a cessão ter sido renovada, mais uma vez, sem chamamento público. O objetivo do Vasco seria uma nova tentativa de aceleração no processo de licitação. O Governo do Estado se opôs ao pedido, informando não ter encontrado irregularidades na renovação com os atuais gestores.

Na ação, Flamengo e Fluminense entendem que, levando em conta a autorização do Tribunal de Contas do Estado, a renovação da atual permissão de uso deve acontecer. No documento, os clubes dizem que o pedido do rival cruz-maltino "seria cômico, não fosse trágico".

"Assumindo traços coloniais, o impetrante deseja mandar e desmandar no COMPLEXO DO MARACANÃ, extraindo os benefícios da exploração do estádio, e tolerando, quase que por graça imperial, que FLAMENGO e FLUMINENSE – os maiores clubes cariocas de futebol – utilizem o complexo desportivo se e quando houver sua aquiescência", escreveram representantes dos departamentos jurídicos dos clubes.

O Governo do Rio, em defesa da cessão temporária a dupla Fla-Flu, argumentou que, caso o pedido do Vasco seja atendido e o TPU não seja celebrado, a circunstância pode provocar o "fechamento do estádio por tempo indeterminado".