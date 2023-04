Venda de ingressos para o jogo do Vasco no Maracanã é suspensa por determinação da Justiça

Através de liminar concedida durante a madrugada desse sábado (15), a Justiça determinou a suspensão da venda de ingressos para o jogo do Vasco, no Maracanã. O jogo acontece no próximo domingo (23), no Maracanã. A medida foi concedida através da liminar relatada pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) Ricardo Couto de Castro.

Em sua decisão, o desembargador justificou que a medida busca não prejudicar os torcedores que estão em meio ao ‘mal entendido’ judicial.

A medida teria cedido ao pedido dos clubes dos times Fluminense e Atlético PR, que apresentaram um lado da empresa Gleenleaf, responsável por fazer a manutenção do campo, alegando que os jogos precisam de um intervalo de 72 horas.

O tempo necessário para que o gramado resista até o fim da temporada. O jogo dos clubes Fluminense e Athletico PR acontece no próximo sábado (22).

Em resposta à medida, a juíza Paula Silva Pereira acatou o pedido do Vasco e declarou que o time deve receber às mesmas condições da dupla FlaxFlu, gestores provisórios.