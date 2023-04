Justiça define que Vasco e Palmeiras será no Maracanã

A partida pela segunda rodada do Brasileirão entre Vasco e Palmeiras será no Maracanã, no próximo domingo, (23), às 16 horas. A decisão veio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve o pedido do Vasco da Gama para poder atuar no estádio.

Após a dupla Fla-Flu conseguir um efeito suspensivo no sábado que impedia o Vasco de realizar o confronto no Maracanã, na tarde desta terça-feira (18), o desembargador Luiz Eduardo Cavalcanti Canabarro indeferiu o pedido.

Na ocasião, o desembargador entendeu que os argumentos apresentados por Flamengo e Fluminense, relacionados à preservação do gramado, não tinham fundamentos concretos, visto que os dois times jogarão em dois dias seguidos no Maracanã, nesta semana.