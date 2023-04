Youtuber dá palpites sobre finais dos campeonatos estaduais de futebol

Embora ainda esteja no começo de uma série de campeonatos, os torneios estaduais já estão na reta final, garantindo o primeiro título do ano. As finais acontecem a partir deste sábado (08) em todo país e já tem muita gente apostando alto nos prováveis campeões.

Marco Marconi, fundador da Boleiros Tips, está entre os principais traders esportivos e reúne mais de 300 mil seguidores em seus canais digitais, interessados em saber quais suas principais sugestões de vitória em jogos de futebol em todo o mundo. O empresário é um verdadeiro apaixonado pelo futebol, desenvolveu um método para quem quer entrar no mercado de investimentos esportivos e já atuou em grandes clubes como o São Paulo Futebol Clube.

Mesmo suas sugestões sendo voltadas para o mercado financeiro, o olhar minucioso de Marco garante palpites esportivos sempre certeiros. Para essa primeira rodada de campeonatos que acontecem ao longo do ano, o trader já tem na ponta da língua os campeões de cada estado.

Veja os palpites do youtuber:

Campeonato Gaúcho:

Grêmio x Caxias

O jogo acontece neste sábado, 08 de abril, na Arena Grêmio. A última partida encerrada com o placar 1 x 1, demonstrou que o Grêmio está preparado para levantar a taça.

Campeonato Mineiro:

O Atlético-MG enfrenta o América-MG no domingo, 09 de abril, a partir das 16h30 no Mineirão. No jogo de ida o Galo venceu o Coelho por 3 x 2. Assim, o time mandante na primeira partida já saiu na frente, além de contar um elenco tecnicamente superior. Dessa maneira, o Atlético Mineiro jogando ao lado da torcida é o favorito ao título.

Campeonato Carioca:

Neste domingo, 09 de abril, a partir das 18h, o Fluminense encara o Flamengo no Maracanã. Na partida de ida, o Flamengo saiu na frente com o placar de 2 x 0 e, assim, pode até perder pelo placar de 1x0 que será campeão. No entanto, se o Flu vencer por dois gols de diferença, leva a disputa para os pênaltis. Todavia, ambas equipes contam com desfalques, pelo lado Rubro Negro: De Arrascaeta, Bruno Henrique, Thiago Maia, Erick Pulgar e Matheusinho devem ficar fora da Final. Já, o Fluminense não deve contar com Samuel Xavier expulso na partida de ida e Martinelli que sentiu a coxa direita.

Porém, mesmo com peças importantes fora da final, o Fla conta com um elenco recheado e com mais peças de reposição. Além de ter saído com a vantagem de dois gols a frente do rival. Diante disso, o Flamengo é favorito a ser o campeão carioca.

Campeonato Paulista:

Jogando em casa, o Palmeiras também entra em campo neste domingo, para enfrentar o Água Santa pela Final do Paulistão. No jogo de ida, o Água Santa venceu o Alviverde por 2 x 1e leva a vantagem para o segundo confronto. Apesar da equipe de Diadema ter feito uma campanha surpreendente, para essa segunda partida, o Verdão jogará em casa diante de sua torcida, além de contar com um elenco tecnicamente melhor que o rival. Ademais, a equipe conta com o técnico Abel Ferreira que está há bastante tempo comandando a equipe e conhece bem o elenco. E assim, o Palestra joga de forma consistente e dificilmente irá fazer uma partida abaixo tecnicamente como foi na primeira partida. Dessa maneira, o Palmeiras deve ser o campeão paulista de 2023.