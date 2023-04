Vidal dá entrada em hospital por edema no cotovelo e pode desfalcar Flamengo

Vidal informou estar há mais de 48h com dores na região do cotovelo - Foto: Divulgação/Marcelo Cortes

Vidal informou estar há mais de 48h com dores na região do cotovelo - Foto: Divulgação/Marcelo Cortes

O volante chileno Arturo Vidal, do Flamengo, deu entrada em um hospital na Zona Oeste do Rio, na madrugada deste sábado, apresentando um quadro de edema no cotovelo.

A situação do jogador preocupa e ele pode ser um desfalque para o Flamengo na final do Carioca, que acontece no domingo, às 18h, no Maracanã, contra o Fluminense.

No hospital, Vidal informou estar há mais de 48h com dores na região do cotovelo e iniciou a medicação com antibióticos, que não fizeram efeito. Com a piora do quadro, foi ao hospital.

Vidal iniciou tratamento endovenoso, com aplicação de antibiótico na veia, e passou a noite no hospital.