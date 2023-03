Band exibirá Série B do Brasileirão na TV aberta

Após 16 anos sendo exibida pela Rede Globo, a Série B do Campeonato Brasileiro vai mudar de canal em 2023. Foi confirmado nesta quarta-feira (22/03) que o campeonato será transmitido com exclusividade na TV aberta pela Band.

A emissora assinou um acordo com a Brax Sports Assets, parceira financeira da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que administra os direitos comerciais da Série B. O canal poderá transmitir os jogos até 2026 e dividirá o faturamento publicitário com a Brax. A Bandeirantes chegou a exibir partidas do Campeonato entre 2012 e 2013, mas as transmissões fizeram parte de um sublicenciamento temporário feito pela Globo na época.

Desde 2006, o direito dos jogos estava com a Globo, que perdeu os direitos depois que a CBF acertou com a Brax por quatro anos. A empresa também está negociando os direitos para a rede de TVs por assinatura e, de acordo com informações preliminares, estaria próxima de fechar um acordo não-exclusivo com a ESPN.



Sportv e BandSports também teriam recebido ofertas para pacotes específicos de direitos de transmissão, enquanto Premiere e DAZN seriam as principais plataformas na disputa pelos direitos de pay-per-view. Os jogos da Série B começam no próximo dia 14 de abril.