Carioca: Final entre Flamengo e Fluminense tem datas e horários definidos

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu na tarde desta terça-feira (21) as datas e horários da final do Campeonato Carioca 2023. Fluminense e Flamengo se enfrentam nos dias 1º (sábado), às 20h30, e 9 de abril (domingo), às 18h. As duas partidas acontecerão no Maracanã.

Por ter sido o campeão da Taça Guanabara, o Fluminense será o mandante do segundo jogo. Não existe vantagem de resultados iguais por diferença de gols. Se houver resultados iguais, a decisão será por pênaltis.

Como chegam os times

O Fluminense chegou à final após vencer o Volta Redonda na semi. Após perder por 2 a 1 no Raulino de Oliveira, no segundo jogo, o time aplicou uma goleada de 7 a 0, no Maracanã.

Já o Flamengo avançou para a decisão ao eliminar o Vasco com vitória nos dois jogos, ambos no Maracanã. O Fla venceu por 3 a 2, na ida, e 3 a 1 na volta.