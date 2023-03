Globo demite comentaristas de arbitragem e encerra Central do Apito

Com a decisão de acabar com a Central do Apito, quadro destinado aos comentaristas de arbitragem nas partidas de futebol, a TV Globo desligou Fernanda Colombo e Sandro Meira Ricci.

De acordo com a emissora, a motivação para essa escolha foi a estabilização do VAR, onde o árbitro de vídeo elucida todas as dúvidas de lances polêmicos.

"Nos últimos anos, com a implantação e consolidação do árbitro assistente de vídeo, as questões de arbitragem foram recebendo outro tipo de tratamento, e o VAR foi oferecendo respostas às questões apresentadas durante os jogos", afirma a TV Globo em nota.

"Diante desse novo cenário, a Central do Apito deixa de existir durante as transmissões de futebol. As análises sobre arbitragem serão feitas, quando necessário, no conteúdo dos programas esportivos", finaliza o comunicado da emissora.