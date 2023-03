Neymar pretende continuar no PSG até o fim da carreira

Neymar compareceu hoje à tribunal de Barcelona sob acusação do MP da Espanha e do DIS por corrupção privada. - Foto: Divulgação/ Agência Brasil

Má notícia para quem tinha esperanças de ver o "menino Ney" com a camisa de algum time brasileiro outra vez. Segundo informações do portal "The Athlantic", Neymar não pretende trocar de equipe antes de se aposentar e deve seguir no Paris Saint-German, da França, até o fim da carreira.

O jogador tem contrato firmado com o time francês até 2027. No ano passado, alguns veículos jornalísticos chegaram a publicar rumores de que o clube estaria interessado em se livrar do atleta. Apear disso, não há nenhum relato oficial de que o time estude desligar o atacante.

No momento, porém, deve demorar um pouco até que o brasileiro volte a vestir a camiseta do PSG em campo. Na última sexta-feira (11/03), o craque passou por uma intervenção médica no tornozelo direito para reparar uma torção no ligamento que sofreu em uma partida contra o Lille pelo Campeonato Francês. Ele deve passar três meses afastado.