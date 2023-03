Cirurgia no tornozelo direito de Neymar “correu muito bem”, afirma PSG

O jogador brasileiro Neymar, atacante do Paris Saint-Germain (PSG), foi submetido nesta sexta-feira (10) a uma cirurgia no tornozelo direito para reparação ligamentar. O clube francês afirmou pelas redes sociais que a “intervenção correu muito bem” e que o atleta seguirá sob cuidados nos próximos dias.

A equipe que participou do procedimento cirúrgico contou com os médicos professores Peter D'hoodge (diretor do Hospital Aspetar, em Doha, onde o brasileiro foi operado), James Calder (cirurgião ortopédico britânico especializado em lesões esportivas) e Rodrigo Lasmar (coordenador médico da seleção brasileira).

Neymar torceu o tornozelo direito no último dia 20, quando o PSG venceu o Lille pelo Campeonato Francês. O brasileiro ficará afastado dos gramados por pelo menos três meses. O jogador também publicou em suas redes sociais que a cirurgia foi bem sucedida.