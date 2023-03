Neymar tem alta após cirurgia no tornozelo esquerdo

Neymar machucou a mesma articulação na primeira partida da Copa do Catar - Foto: Divulgação/PSG

Neymar passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo na última sexta-feira (10) e já teve alta do hospital onde estava internado, em Doha, no Catar. Agora, o atacante viaja de volta para casa, em Paris, para repousar e seguir o tratamento.

O atacante do Paris Saint-German se lesionou em um jogo contra o Lille, onde acabou torcendo o tornozelo. O jogador ficou um tempo de repouso, mas a equipe médica do PSG recomendou uma operação de reparação ligamentar, para evitar um grande risco de recorrência, já que essa não é a primeira vez que Neymar machuca este tornozelo.

Ele publicou uma imagem com o pé engessado.

Pé do atleta foi engessado | Foto: Reprodução/Redes Sociais

