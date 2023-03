Esposa de ex-jogador da Seleção revela que marido engravidou amante

A esposa do ex-atacante da Seleção Brasileira Luis Fabiano usou seu perfil nas redes sociais para expor, nesta quinta-feira (09/03), que foi traída e que o ex-jogador terá uma filha com sua amante. Juliana Paradela afirmou que já deu a notícia para suas filhas e se referiu ao atleta como "ex-marido".

"Hoje pela manhã recebi a notícia de que minhas filhas vão ter uma irmã, filha do meu ex-marido Luis Fabiano com sua amante! Acabei de dar a notícia para nossas filhas e família! Parabéns, papai fabuloso!", escreveu Juliana em um stories, brincando com o apelido "Fabuloso", recebido pelo jogador na época em que jogava pelo São Paulo.

Juliana e Luís Fabiano são casados desde 2005. Juntos, eles tiveram três filhas: Giovanna, Gabriella e Giulie. Procurada pelo portal "UOL", a assessoria do jogador informou que o ex-jogador do Vasco não vai se posicionar sobre o caso. "Não haverá posicionamento. Trata-se de um assunto particular e ele não vai se pronunciar", comunicou a assessoria.

No mês passado, o ex-ídolo do São Paulo chegou a escrever uma publicação em homenagem à esposa no dia de seu aniversário. "“Hoje é dia dessa mulher que está ao meu lado em mais da metade da vida. Parabéns, Deus abençoe sua vida sempre ! Quem te conhece sabe a pureza no seu coração. Você é uma mulher especial, que transborda amor e bondade! Não perca essa alegria nunca, pois você é um anjo que Deus enviou na terra …Nós te amamos!”.