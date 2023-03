Bruno Henrique recebe alta médica e inicia os trabalhos com a preparação física do Flamengo

Bruno Henrique no treino desta quinta-feira (2), no Ninho do Urubu - Foto: Reprodução

Bruno Henrique no treino desta quinta-feira (2), no Ninho do Urubu - Foto: Reprodução

O jogador Bruno Henrique recebeu alta médica e iniciou, nesta quinta-feira (2), os trabalhos com a preparação física do Flamengo. Após uma longa recuperação médica por conta de uma lesão multiligamentar no joelho direito, o atacante volta ao gramado do Ninho do Urubu.

Bruno Henrique está afastado dos jogos do rubro-negro carioca há nove meses, após sofrer a contusão em partida contra o Cuiabá, no Brasileirão do ano passado.

O atacante passou por duas cirurgias no local. A primeira foi para reconstruir os ligamentos cruzado, anterior, colateral lateral e canto posterolateral, segundo informou o clube na época. Depois, Bruno foi submetido a uma atroscopia para "liberar aderências da região e manipular o joelho para que alcance a flexão total da articulação".