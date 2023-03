Filho de Ronaldinho Gaúcho assina contrato com Barcelona

O Barcelona anunciou, nesta quinta-feira (02/02), a contratação de João Mendes, de 18 anos, filho do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. O jovem atacante esteve na Europa para assinar o contrato, que garante um espaço nas categorias de base da equipe catalã.

De acordo com informações de assessoria do atleta, João passou as últimas semanas realizando uma bateria de exames e testes antes de comparecer ao encontro com o técnico Joan Soler Ferre e o diretor de futebol José Ramon Alexanco, nesta quinta (02/02), para oficializar sua incorporação ao clube.

O jogador estreou no Cruzeiro, em 2018, ainda aos 13 anos. Lá, participou das equipes sub-14 e sub-17. Agora, ele deixa o país para seguir os passos do pai, que brilhou no time da Espanha entre 2003 e 2008. Aposentado desde 2016, Ronaldinho foi um dos principais artilheiros do time na época e marcou 108 com a camisa catalã.