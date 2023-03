Venda de Jeffinho impacta na relação entre torcedores e acionista do Botafogo

Em entrevista ao jornal "Financial Times", John Textor, o maior acionista do Botafogo, declarou que a venda do atacante Jeffinho para o Lyon, mudou sua relação com os torcedores do time alvinegro.

No Brasil, o acionista lembra que era tratado como um rei, mas com a negociação de um jogador para o clube francês, os torcedores mudaram de percepção em relação ao clube. Os alvinegros reclamaram que o Botafogo teria se tornado um clube "satélite".

Textor admitiu que precisou, inclusive, trocar de telefone após a concretização e publicação da negociação.

O americano também comentou sobre a polêmica dos multiclubes e que já recebeu críticas de torcedores de outros clubes que fazem parte do Eagle Football - Botafogo, Lyon, Crystal Palace e o Molenbeek.

Jeffinho foi vendido ao Lyon por 10 milhões de euros. O Botafogo , que tem 60% dos direitos federativos do jogador, teria direito de receber 7,5 milhões de euros ( R$ 41,5 milhões) . O restante era do clube que o revelou, o Resende.