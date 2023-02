Patrick rompe ligamento do joelho e desfalca o Botafogo por até 12 meses

O volante Patrick de Paula rompeu o ligamento do joelho esquerdo no jogo contra o Flamengo, no sábado - Foto: Reprodução

O volante Patrick de Paula rompeu o ligamento do joelho esquerdo no jogo contra o Flamengo, no sábado - Foto: Reprodução

O volante Patrick de Paula, do Botafogo, rompeu o ligamento do joelho esquerdo no jogo contra o Flamengo, no sábado, e vai desfalcar o Glorioso pelo prazo de até 12 meses. No cenário mais otimista, a recuperação pode durar nove meses, o que o faria retornar bem no início da próxima temporada. A lesão é similar à sofrida pelo atacante Bruno Henrique, do Flamengo.

O Botafogo realizou exames médicos no jogador para confirmar a lesão grave e a necessidade de cirurgia. O procedimento acontecerá nos próximos 10 dias, após a região desinflamar. Até lá, Patrick já iniciou o trabalho de fisioterapia e recebe o carinho de amigos e familiares.