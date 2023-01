Fluminense pode faturar mais de R$ 2 mi com retorno de Gerson ao Flamengo

Parece que outro clube carioca além do Flamengo pode sair feliz com o retorno de Gerson ao futebol brasileiro. O Fluminense pode receber cerca de 2,3 milhões de reais por conta da negociação feita entre o Rubro-Negro e o Olympique de Marseille, onde o atleta de 25 anos estava jogando.

A parcela do Flu é garantida pelo Mecanismo de Solidariedade da Fifa, medida que oferece ao clube responsável por revelar um jogador uma parcela do valor investido na contratação dele por outro time. O recurso estabelece que o time formador receba entre 0,25% a 5%, de acordo com o tempo que o atleta esteve no time.

Gerson começou no futebol pelas categorias de base do Fluminense, onde jogou dos 7 aos 18 anos. Por conta disso, o tricolor tem direito a 2,7% do valor envolvido em negociações pelo meio-campista. No caso do acordo feito pelo Fla, a porcentagem equivale a R$ 2,3 milhões, levando em conta que o time investiu 15 milhões de euros - cerca de R$ 85,5 milhões - para conseguir trazer o craque de volta, segundo informações do jornalista Venê Casagrande.

Na noite do último domingo (01/01), Gerson desembarcou no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio. Após uma passagem de um ano e meio pelo futebol francês, o jogador assinou para integrar o elenco do Flamengo por cinco temporadas. Em sua última passagem pelo time carioca, o meio-campista participou da vitória de dois Campeonatos Brasileiros e uma Libertadores, além da disputa do Mundial de Clubes.