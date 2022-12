Gerson volta para o Flamengo após passagem pelo Olympique

O Flamengo e o time francês Olympique de Marselha chegaram a um acordo e o volante Gerson está de volta para jogar no Rubro-Negro em 2023.

Os clubes já estão trocando documentos para oficializar a negociação. A princípio, o contrato de Gerson será para ficar no Flamengo por cinco temporadas. O 'Coringa' deve desembarcar nos próximos dias no Rio para assinar seu contrato.

O Rubro-Negro já tinha 20% dos direitos do jogador, e agora comprará os outros 80% do Olympique.

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, chegou a 'mencionar' o retorno do volante em uma rede social. Ele publicou uma imagem de uma bandeira da França com a música “Tô voltando” e de legenda “Feliz Ano Novo...”.