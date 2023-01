Gerson desembarca no Galeão e é recebido por torcedores

O volante Gerson desembarcou ontem (1º) no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim ( GALEÃO ) no Rio no voo 442 da Airfrance, precisamente às 18:h36. Ele está de volta ao país para assinar contrato de cinco temporadas com o Flamengo.

O jogador, de 25 anos, volta ao clube Rubro-Negro em 2023 após ficar no Olympique de Marselha, na França, por um ano e meio. O acerto da negociação com o clube francês se deu no último sábado (31) para a alegria dos torcedores brasileiros.

O Flamengo, que já tinha 20% dos direitos do jogador, acertou a compra dos 80% que pertenciam ao Olympique por 15 milhões de euros fixos ( R$ 85 milhões ).

O "coringa" já tem exames marcados para esta segunda feira (2) e à tarde já treina com o grupo.

Muitos torcedores eufóricos aguardavam o novo camisa 20 no saguão do aeroporto internacional do Rio de Janeiro.