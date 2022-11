"Já é Hexa"; vitória do Brasil deixa torcedores otimistas em Itaboraí

A tarde desta segunda (28/11) foi cheia de percalços, tanto para os jogadores da Seleção Brasileira no Catar quanto para os torcedores na Praça Itamar da Silva Junior, em Itaboraí. Enquanto os atletas tentavam tirar o placar do 0 a 0 na partida contra a Suíça, o público da Ita Fan Fest lutava para driblar o clima chuvoso.

No fim das contas, o resultado foi positivo tanto no gramado do Estádio 974 quanto em Itaboraí: o segundo tempo teve gol brasileiro, de Casemiro, e bastante sol na fan fest. Para alguns, sol até demais.

"A chuva atrapalhou e o sol forte depois também, mas deu bom. Agora estamos nas oitavas, tá tudo dominado. Já é Hexa", comemorou a torcedora Larissa, de 18 anos. Sua amiga Glaucia, da mesma idade, com quem foi ao evento, concorda: "Ela não sabia nem quem era o adversário de hoje, mas tudo bem, tá certa. Vai dar Hexa mesmo".



O clima de hexacampeonato iminente tomou conta da Praça no pós-jogo, que contou com show de pagode com Kelly Valadares e brincadeiras para as crianças no espaço kids do evento. Os pequenos, inclusive, compareceram em peso para assistir ao jogo.

Para o papai Jefferson, de 28 anos, foi justamente a presença do filhinho de 6 meses que trouxe sorte para o resultado. "Trouxemos ele para ver. É a primeira copa dele e já tá dando sorte. Ele nem vai lembrar, mas já vai ver a Seleção ser campeã", comentou.

Apesar da vitória por 1 a 0, nem todos saíram tão satisfeitos assim com o desempenho da Seleção. Seu Quintino, de 59 anos, achou que o trabalho demonstrado pelo time em campo deixou a desejar. "Faltou craque, faltou Neymar. Só de ele estar no campo, já daria uma moral para o time", desabafou. Já sua esposa Margarida, de 55, gostou da partida e da experiência de assistir ao ar livre. "Foi um bom jogo. Valeu a pena vir aqui, mesmo com a chuva. Vamos voltar nos próximos", disse.

O secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, espera que a maioria dos presentes pense como dona Margarida. "A expectativa agora dobra. O próximo jogo é na sexta-feira, às 16h, e no sábado a maioria dos moradores não trabalha, então vamos juntar com um final de semana todo para comemorar o terceiro jogo do Brasil. O público vai continuar vindo em peso", previu o organizador do evento, que deve acontecer em todos os jogos da Seleção.

Quem também está contando com isso são os comerciantes ambulantes e funcionários dos food truck e barracas de comida ao redor da Praça. A vendedora Silvéria, de 49 anos, que trabalhou nesta segunda em um quiosque de churrasco, confessa que sua torcida pela Seleção é influenciada pela expectativa de vendas. "Galera está comparecendo, o movimento tem sido muito bom. Eu tô torcendo para o Brasil continuar ganhando, tanto pelo futebol quanto para o comércio, que a galera venha muito aqui para torcer e comer bastante", desejou a vendedora.