Mesmo com chuva, população de Itaboraí comparece à exibição de jogo do Brasil

Enquanto a Seleção Brasileira se preparava para entrar em campo pela segunda vez na Copa do Mundo no Catar, no início da tarde desta segunda (28/11), dezenas de moradores do município de Itaboraí começavam a se reunir para o segundo dia de Ita Fan Fest, evento com exibição gratuita dos jogos do Brasil na praça Itamar da Silva Junior.

Os torcedores foram pegos de surpresa pelas chuvas, que começaram por volta de 12h30, pouco antes do início da partida entre Brasil e Suíça, às 13h. Ainda assim, o clima não impediu os moradores de se reunirem para vibrar pela equipe brasileira.

Torcedor foi ao evento sozinho torcer pelo Brasil | Foto: Layla Mussi

"Pegar chuva pelo Brasil vale a pena. Vim aqui para ver a gente ganhar de 3 a 1 em cima dos suíços", declarou o morador Diego Morais, de 28 anos, que veio sozinho à praça para assistir a disputa.

"A expectativa de público é muito boa. Essa chuva complica um pouco, mas estamos preparados para receber todo mundo", comentou um representante da Secretaria de Comunicação do município.

O casal Daiana e Mateus, de 22 anos, conta que chegou a cogitar não aparecer por conta do clima chuvoso, mas preferiu não perder a chance de prestigiar o jogo na telona.

Casal saiu do trabalho e foi direto para o local assistir ao jogo | Foto: Layla Mussi

"A gente trabalha aqui perto, então tínhamos que vir assistir. Hoje vamos ganhar de novo", afirmou a jovem.