Torcedores em São Gonçalo vibram com vitória da Seleção contra a Sérvia

"Valeu a pena vir assistir na rua", comemoram os torcedores e torcedoras gonçalenses que se reuniram, na tarde desta quinta-feira (24/11), para assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022. Depois de um primeiro tempo marcado por tensão, a partida terminou com um desfecho positivo para a chamada 'seleção canarinho', que venceu a Sérvia por 2 a 0.

"Valeu muito a pena vir assistir na rua", celebra a torcedora Lívia, de 22 anos, que foi assistir ao jogo em um bar e restaurante no Mutondo com a amiga Fany, de 28. Para elas, o destaque da partida foi a performance do atacante Richarlisson, autor dos dois gols do Brasil. "A gente está apaixonada por ele. Ele é a promessa da Copa, sempre soube", conta Fany.

As amigas Lívia e Fany apostam que Richarlisson continuará roubando a cena na Copa | Foto: Filipe Aguiar

Em um bar vizinho, outra torcedora concorda. "Gostei muito do atacante", declara Valéria, de 43 anos, que, apesar do apreço pelo artilheiro da partida, não saiu tão feliz do jogo, mesmo com a vitória. "Foi um jogo complicado, meio sem emoção. Acho que o Brasil tem que fazer melhor da próxima vez", confessa.

Seus familiares e amigos na mesa do bar discordam. "Foi um jogo muito bonito. Eu até me arrepiei", confessa Alessandra, de 42 anos, que mudou de ideia quanto a assistir o jogo em casa e foi ver na rua com a filha Thaiuany, de 11 anos, e outros familiares. "A gente já trabalha pra caramba, tem que aproveitar esses momentos de descanso e comemoração", ela justifica.

Hilton, Valéria, Thaiuany e Alessandra desistiram de assistir partida em casa e preferiram acompanhar vitória em bar no Mutondo | Foto: Filipe Aguiar

Na mesma mesa que elas no bar Cajueiro, o torcedor Hilton, de 63 anos, se alegra pela vitória, mas já se prepara, apreensivo, para o próximo jogo: "Próximo jogo vai dar bom também, né. Vai ter que dar". Outro torcedor antecipado - e um pouco mais otimista - é o estudante Gabriel, de 18 anos, que foi assistir à partida com os amigos no bar Guima's.

"Não deu zebra e não vai dar! Próximo jogo vai ser muito bom de novo", garante o jovem, que foi com chapéu verde e amarelo e bandeira nas costas para torcer pelo país. O estabelecimento onde assistiu, na rua Dr. Alfredo Backer, esteve entre os pontos mais cheios da região, com diversos moradores reunidos. A presença dos clientes-torcedores foi mais uma vitória a se comemorar para as proprietárias do espaço, Mônica e Rose Montalvão. "A expectativa foi atendida, tanto de jogo quanto de público", comemora Mônica, uma das sócias do espaço.

Gabriel e seus amigos vibraram com resultado da estreia da Seleção | Foto: Filipe Aguiar

O próximo desafio do Brasil na Copa do Catar acontece nesta segunda-feira (28/11), às 13h. O time enfrenta a Suíça no segundo jogo da fase de grupos da competição.