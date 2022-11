Gonçalenses vão às ruas para assistir estreia do Brasil na Copa

Apesar do clima de otimismo, há menos pessoas nas ruas que em outras edições da Copa - Foto: Filipe Aguiar

Enquanto parte da torcida brasileira vai chegando às arquibancadas do Lusail Stadium, no Catar, para assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, os torcedores gonçalenses se reúnem nos bares e restaurantes de rua da cidade para prestigiar o confronto da Seleção contra a Sérvia.

No bairro do Mutondo, torcedores da região se reúnem de frente para as TV dos estabelecimentos na Avenida Alfredo Backer para acompanhar a partida.

Durante o pré-jogo, o torcedor Nicolas, de 22 anos, conta que já começou as comemorações porque tem certeza da vitória. "Por mim, o pagode já tá armado", brinca o jovem.

Nicolas, de 22 anos, acredita que o gonçalense Vinicius Jr vai ser crucial para vitória | Foto: Filipe Aguiar

Ele confessa que as zebras nos jogos de outros países favoritos, como Alemanha e Argentina, até preocupam, mas, para ele, "não vai ter zebra, o Vinicius Jr va representar São Gonçalo lá e resolver pra gente".

A torcedora Valéria, de 45 anos, concorda que a onda de surpresas não vai se repetir com a Seleção Brasileira. "Vai ser 3 a 0. Não vai dar zebra nenhuma não", comenta a torcedora, que preferiu trocar a TV de casa pela tela dos bares de rua para assistir.

"Eu tô animada. Assistir em casa não tem muita graça. Aqui no bar dá para marcar com os amigos, fazer uma festinha com a vitória", defende Valéria.

Nem todos os moradores parecem compartilhar da mesma empolgação. O consenso dos presentes nos bares é de que o clima na cidade está bem menos festivos que em Copas anteriores. O torcedor Paulo, de 34 anos, acredita que o tempo nublado tenha sua parcela de culpa nisso.

Os amigos Paulo e Vinicius saíram mais cedo do trabalho para assistir estreia da Seleção em bar no Mutondo | Foto: Filipe Aguiar

"Acho que essa cara de chuva deu uma espantada na galera. Mas acho que se não chover, a galera deve colocar a cara na rua logo logo", compartilha o dentista. Morador do Rio de Janeiro, ele conta que saiu mais cedo do consultório para vir assistir os jogos nos bares do Mutondo.

"Eu sabia que ia pegar um trânsito, então resolvi ficar para assistir aqui por São Gonçalo mesmo", explica enquanto compartilha uma cerveja com o amigo Vinícius, de 39, que também saiu mais cedo para assistir a "futura vitória" da Seleção. "Vai ser 3 a 0 para o Brasil, certeza", prevê o torcedor.