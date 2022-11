Brasil confirma favoritismo e vence a Sérvia em estreia da Copa

O Brasil estreiou na Copa do Mundo diante da Sérvia, nesta quinta-feira (24), e confirmou o favoritismo na partida. Mesmo com dificuldades no primeiro tempo, o Brasil voltou melhor no segundo e fez 2 a 0.

Em um primeiro tempo estudado, a seleção canarinho encontrou problemas para furar a retranca dos sérvios. A principal chance surgiu nos pés de Raphinha, que recebeu uma bola dentro da área mas chutou fraco para defesa do goleiro.

Já no segundo tempo, o Brasil voltou mais solto, com boas jogadas trabalhadas e criando boas chances. Aos 17 minutos, Richarlison pegou o rebote de um chute de Vinicius Jr para fazer o primeiro gol da partida. Aos 28, Richarlison recebeu um cruzamento e, em um belo voleio, marcou o segundo gol que fechou a partida.

Agora, o Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (28), diante da Suíça, às 13 horas, em busca de garantir mais três pontos e encaminhar a classificação para a próxima fase.

As notícias ruins ficam por conta das lesões de Neymar e Danilo. O craque brasileiro sentiu o tornozelo e teve de ser substituído por Antony. Ele chegou a chorar no banco de reservas. Já o lateral seria a perna e teve de ficar na partida, mancando, até o fim já que a seleção já havia feito todas as substituições. Ambos passarão por exames para saber a gravidade dos problemas.