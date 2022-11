Vasco vai aos EUA disputar amistosos com River Plate e Inter Miami

Após garantir sua vaga na Série A para a próxima temporada, a equipe do Vasco deve começar o ano de 2023 em terras estrangeiras. O clube confirmou, nesta quarta-feira (23/11), que seu elenco vai viajar para os Estados Unidos em janeiro para disputar duas partidas amistosas: uma contra o River Plate, no dia 17 de janeiro, e outra contra o Inter de Miami, no dia 21.

A equipe ficará em Orlando, na Flórida, entre os dias 14 e 21. Além dos jogos de pré-temporada, que acontecerão no Exploria Stadium, a equipe carioca também realizará treinos especiais durante sua passagem pelos EUA, com treinamentos agendados no Florida Blue Training Center.

O CEO da SAF cruz-maltina, Luiz Mello, disse que a participação de jogos nos EUA pode ajudar a consolidar o time como marca fora do país. "Estamos muito felizes com o convite e com a realização desses dois amistosos nos Estados Unidos. É muito importante para a internacionalização da marca Vasco, que é um dos nossos objetivos. Além disso, estaremos em Miami, onde está localizada a sede do 777 Partners", comentou.



A viagem deve custar ao Vasco sua participação nos primeiros confrontos do Campeonato Carioca. O time tinha um compromisso previsto para o dia 15 de janeiro, quando enfrentaria o Madureira e faria sua estreia no Cariocão 2023.