Júnior Urso chega ao Brasil e deve ser anunciado pelo Vasco em breve

Atleta, que já jogou no Corinthians e no Atlético-MG, está afastado do futebol brasileiro desde 2019 - Foto: Divulgação/Orlando City

O volante Júnior Urso, de 33 anos, está próximo de oficializar o acordo com o Vasco da Gama para vestir a camisa cruz-maltina na próxima temporada. O jogador rescindiu seu contrato com o Orlando City, dos Estados Unidos, e chegou, no último domingo (20/11) ao Brasil, acompanhado de sua família.

As conversas entre o clube carioca e o atleta já acontecem há algumas semanas e a previsão é que a contratação seja anunciada oficialmente em dezembro. Inicialmente, o Orlando não estava disposto a negociar a saída do jogador. No entanto, o desejo de Urso por retornar ao futebol brasileiro acabou falando mais alto e ambas as partes conseguiram chegar a um acordo pela liberação.

Agora, ele deve passar por alguns exames médicos antes de assinar com sua nova equipe. O volante estava no time estadunidense desde 2019. Em sua passagem por lá, disputou 100 partidas e marcou 14 gols.

Júnior Urso estreou no Santo André, de São Paulo, em 2009. Ganhou destaque durante sua temporada com o Coritiba, em 2013. Na carreira, soma passagens por Corinthians, Atlético-MG e equipes do futebol chinês, como o Shandong Luneng e o Guangzhou R&F.