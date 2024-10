Veja a lista de 21 vereadores eleitos em Maricá

Aldair da Linda (PT), do mesmo partido político do prefeito eleito, Quaquá, foi o vereador mais votado da cidade - Foto: Reprodução

Após apuração de mais de 137 mil votos válidos, Washington Quaquá (PT) foi eleito prefeito de Maricá, com 73,71% dos votos, e 21 vereadores foram escolhidos para ocupar a Câmara de Deputados entre 2025-2028.

Com o fim da votação, o novo panorama da Câmara de Maricá ficou desta forma: O Partido dos Trabalhadores terá 7 cadeiras, o PSD, AVANTE e PDT ficaram com 3 cada, PL e Cidadania com 2 cada um e o PV terá apenas 1.



Confira a lista completa com os nomes disponibilizados pelo TSE:

1- ALDAIR DE LINDA (PT)- 7.602 votos

2- RICARDINHO NETUNO (PL)- 6.152 votos

3- HADESH (PT)- 5.889 votos

4- ANDRÉ CASQUINHA (PT)- 4.848 votos

5- ADRIANA COSTA (PDT)- 4.584 votos

6- HELTER FERREIRA (PT)- 4.415 votos

7- FELIPE BITTRNCOURT (PT)- 3.867 votos

8- BAMBAM (PSD)- 3.600 votos

9- MARCINHO DA CONSTRUÇÃO (PSD)- 3.365 votos

10- FRANK COSTA (AVANTE)- 3.339 votos

11- FELIPE PAIVA (CIDADANIA)- 3.302 votos

12-DEIL MACHADO (AVANTE)- 3.294 votos

13-TATAÍ DO SACOLÃO (CIDADANIA)- 2.801 votos

14- RITA ROCHA (PT) - 2.801 votos

15- ADELSO PEREIRA (AVANTE)- 2.742 votos

16-DR RICHARD (PV)- 2.689 votos

17- JORGE CASTOR (PT)- 2.661 votos

18- BABUTE (PDT)- 2.515 votos

19- DANILO SANTOS (PDT) - 2.834 votos

20- RONY PETERSON (PSD)- 2.189 votos

21- CHIQUINHO (PL) - 1.260 votos