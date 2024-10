Eleições vereadores: Leniel Borel e Ana Carolina Oliveira são eleitos com expressivo percentual no RJ e SP

Leniel Borel, (PP), pai do menino Henry Borel e Ana Carolina Oliveira (Podemos), mãe de Isabella Nardoni, são dois novos nomes da política brasileira nestas eleições municipais. Com o fim das apurações na noite do último domingo (6), Leniel contabilizou um total de 34.359 votos e se consagrou como o oitavo candidato a vereador do Rio de Janeiro com o maior número de votos. Eleito, ele também foi o mais votado de seu partido.

Enquanto isso, em São Paulo, Ana Carolina Oliveira fez história e se tornou a candidata a vereadora mais bem votada em São Paulo, com 125.980 votos. Ela ficou em segundo lugar do total de votos à Câmara Municipal da cidade, atrás somente de Lucas Pavanato (PL).

Leia mais:m

2º turno: Rodrigo Neves e Carlos Jordy reagem ao resultado eleitoral em Niterói

Câmara dos vereadores de São Gonçalo tem renovação de 37%



Confira a trajetória de cada um:



Leniel Borel

Engenheiro por formação, Leniel ficou conhecido depois da morte de seu filho de 4 anos. Henry Borel foi assassinado pelo padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos, o Jairinho, e pela mãe, Monique Medeiros. Desde então, Borel se dedica à militância por direitos das crianças e adolescentes.

Leniel Borel, oitavo vereador mais votado do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

"Dê seu apoio a um pai que luta por milhares, senão milhões, de crianças", pediu Borel, antes da eleição.



O crime aconteceu em março de 2021, deixando o Brasil em choque com a morte brutal do menino, que na época tinha apenas 4 anos. No dia 8 de março daquele ano, Jairinho e Monique levaram a criança para o hospital com queixas de dificuldades para respirar.

No entanto, imagens divulgadas posteriormente mostram o menino sendo carregado já sem vida no elevador do prédio em que Monique morava com Jairinho. Segundo o laudo de necropsia, Henry sofreu 23 lesões na madrugada em que morreu.

Atualmente, Monique e Jairinho estão presos preventivamente. A dupla aguarda o júri popular. Além do homicídio triplamente qualificado de Henry, eles também respondem por torturas contra o menino, fraude processual e falsidade ideológica.

Em 2022, foi sancionada a lei Henry Borel, que define homicídio de criança como crime hediondo.

Pai novamente, Leniel anunciou, em abril deste ano, o nascimento de Valentina. Agora eleito, o vereador pretende continuar a luta pelas crianças.

Ana Carolina Oliveira

Ana Carolina ficou nacionalmente conhecida em 2008, após o assassinato da sua filha, de 5 anos. Isabella Nardoni foi atirada de uma janela do sexto andar no apartamento onde viviam seu pai, Alexandre Nardoni e sua madrasta, Ana Carolina Jatobá. O casal foi condenado pelo crime em 2010 e, atualmente, cumpre pena em regime semi aberto.

Dezesseis anos após o crime, Ana Carolina Oliveira decidiu se candidatar à Câmara Municipal da capital paulistana em março deste ano. Aos 40 anos, Ana Carolina é formada em administração e tem como principal bandeira de campanha o combate à violência infantil.

“Pretendo atuar por um monitoramento mais rigoroso para condenados em regime semiaberto ou que recebam benefícios como a progressão de pena [casos de Jatobá e Nardoni, assassinos de sua filha] ou as ‘saidinhas’ temporárias. São iniciativas possíveis, que complementam a legislação penal. Além disso, a representatividade do cargo pode me permitir apoiar e promover mudanças na legislação penal junto a deputados e senadores”, prometeu a vereadora eleita em entrevista à IstoÉ.

Ao longo da campanha eleitoral, Ana Carolina Oliveira centralizou grande parte das doações do Podemos, com o total de R$ 1,5 milhão recebidos do fundo eleitoral. O valor representou a maior doação da legenda e superou, inclusive, o investimento dado a ex-deputada federal Joice Hasselmann, que recebeu R$ 485 mil da legenda.

Mãe de três filhos, Ana Carolina Oliveira, que começou, em 2023, a participar de podcasts e a produzir vídeos sobre maternidade e superação de traumas, planeja propor iniciativas complementares à legislação penal, como um monitoramento mais rigoroso para condenados em regime semiaberto ou beneficiados pela progressão de pena.