Nelsinho Ruas é o vereador mais votado em São Gonçalo

Nelsinho Ruas (PL) foi o vereador mais votado de São Gonçalo nas eleições municipais de 2024. Filho do prefeito Capitão Nelson (PL), o candidato recebeu 11.079 votos e volta à Câmara Municipal para um segundo mandato a partir de 2025.

Nelsinho acompanhou a apuração das urnas no Centro da cidade, em frente à sede do Partido Liberal (PL) em São Gonçalo. Após a divulgação, ele celebrou a vitória junto do pai e de apoiadores.

"Quero agradecer a cada um aqui que acreditou nesse projeto de cidade elaborado pelo Capitão Nelson. Agradecer a cada vereador que veio candidato nessa estrutura, acreditando no trabalho em equipe. Nós conseguimos eleger o prefeito mais votado da história dessa cidade. Quero agradecer a cada um aqui que acreditou no meu trabalho também. Não vou citar o nome de ninguém, porque são inúmeras pessoas e vou acabar esquecendo. Mas obrigado a todos! Vamos para cima", disse em discurso.

O segundo candidato mais votado da cidade foi Bruno Porto, com 6.910 votos. A lista de vereadores mais votados contou ainda com Juan Oliveira em terceiro, 6.891 votos, Felipe Brito em quarto, 6.786 votos e Lecinho no quinto lugar com 6.433 votos. Confira a relação de vereadores com mais votos nas urnas de São Gonçalo aqui.

A votação para vereadores em São Gonçalo contou com 491.211 votos. Destes, 444.984 foram votos válidos, 23.964 nulos, 21.106 brancos e outros 1.157 anulados sub judice.