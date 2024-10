Pezão, sub judice, é eleito prefeito de Piraí com 58% dos votos

Pezão, sub judice, foi eleito prefeito de Piraí - Foto: Reprodução/Instagram

Pezão, sub judice, foi eleito prefeito de Piraí - Foto: Reprodução/Instagram

Luiz Fernando de Souza, mais conhecido como Pezão, que foi governador do Rio de Janeiro entre 2014 e 2018, recebeu a maioria dos votos na disputa pela prefeitura de Piraí, na Região do Médio Paraíba Fluminense, neste domingo (06).

O candidato do MDB, aos 69 anos, recebeu 58,58% dos votos válidos e derrotou seu adversário Arthur Tutuca (PRD), que obteve 41,42% dos votos. No entanto, o ex-governador está sub judice e aguarda uma decisão da Justiça para saber se realmente vai assumir o cargo.

Luiz Fernando Pezão é natural de Piraí, que tem cerca de 28 mil habitantes. Lá, ele começou sua carreira política ao ter sido eleito para a Câmara dos Vereadores em 1983. Depois de alguns anos, em 1997, ele disputou e venceu a candidatura para prefeito da cidade e permaneceu até 2005.

Pezão foi vice-governador do estado do Rio de Janeiro durante os mandatos de Sérgio Cabral. Em seguida, ele foi eleito governador. Mas, em 2018, antes de concluir seu mandato, Pezão foi preso na Operação Boca de Lobo, um braço da Lava-Jato, por suposto recebimento de propina da federação que reúne empresários de ônibus no Rio, a Fetranspor.



Ele então ficou detido entre novembro daquele ano e dezembro de 2019. Em junho de 2021, chegou a ser condenado a 98 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Então, em 2023, Pezão foi absolvido após anulação das sentenças do então juiz federal Marcelo Bretas.

Apesar da vitória judicial, Pezão estava considerado inelegível por conta de uma condenação por improbidade administrativa referente aos anos de 2014 e 2015, o que levou a Justiça Eleitoral a indeferir a sua candidatura. O ex-governador tenta derrubar a sentença.