Hexa! Brasil ganha da Argentina na Copa do Mundo de Futsal

É hexa! A Seleção Brasileira de Futsal ganhou da Argentina por 2 a 1, neste domingo (6), na Humo Arena, localizada no Uzbequistão. O Brasil não ganhava um título há 12 anos. Contando com a última vitória, o país ganhou em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012.

Para conquistar o hexacampeonato mundial, o Brasil, que atualmente está sendo liderado por Marquinhos Xavier, a Seleção terminou em primeiro lugar em sua chave na fase de grupos. Após o mata-mata, ganhou a Costa Rica nas oitavas, Marrocos nas quartas e a Ucrânia na semifinal.

Leia também:

Resultado da eleição pode ser acompanhado em tempo real

'Benjamin Button da vida real': Sammy Basso morre aos 28 anos

Novamente, a Argentina ficou como vice-campeã, a última vez foi em 2021. O país venceu o torneio em 2016.



No jogo deste domingo, quem abriu o placar para a seleção brasileira, logo no primeiro tempo, foi o pivô Ferrão, eleito três vezes como melhor jogador do mundo. O jogador aproveitou a cobrança de falta rasteira na segunda trave. Outra boa jogada do Brasil foi com Rafael que ampliou a jogada de contra-ataque.

A Argentina ainda tentou reagir, nos minutos finais, com o gol de Matías Rosa, goleiro de linha, porém essa tentativa não foi suficiente para alcançar o Brasil que levou o campeonato.

Com mais esse título, o Brasil se isola como o maior campeão da Copa do Mundo de Futsal. Em segundo lugar neste ranking está a Espanha, que venceu dois torneios. Entretanto, a Argentina e Portugal só ganharam a taça apenas uma vez.

Confira o ranking dos maiores campeões da Copa do Mundo de Futsal:

Brasil: 6 títulos (1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024)

Espanha: 2 títulos (2000 e 2004)

Argentina: 1 título (2016)

Portugal: 1 título (2021)