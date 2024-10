São Gonçalo tem fim de votação sem filas, mas com trânsito movimentado

A tarde de eleições municipais em São Gonçalo foi tranquila nos principais locais de votação do município neste domingo (06). Apesar do movimento, a reta final das votações não teve grandes filas ou confusões. Em compensação, a eleição também deixou alguns contratempos no trânsito movimentado e bastante lixo nas ruas da cidade.

Na UERJ-FFP, um dos locais de votação com mais eleitores na cidade, o final da tarde não teve muitos atrasados. A maior parte dos votantes que compareceram após o almoço foram os que buscavam fugir das filas do início do dia. A jovem Stefany Dias, de 21 anos, aproveitou o horário para exercer o direito ao voto pela primeira vez e levou junto a avó, de 71, para também escolher seu representante para a Prefeitura.

"É a primeira que eu voto. Eu achei tranquilo. A gente sabe que faz a diferença escolher um bom prefeito para a nossa cidade", conta a jovem. Dona Maria Elisa Miranda, sua avó, já não faz mais parte da parcela de eleitores que tem obrigatoriedade de voto, mas mesmo assim fez questão de acompanhar a neta para também exercitar sua democracia. "Eles dizem que depois de 70 a gente não precisa votar mais, mas a gente se acostuma tanto que acaba vindo votar. Eu acho muito importante", contou a moradora, de 71 anos.

Quem também sai ganhando com o movimento de eleitores são os comerciantes da região. Gabriel Cormack, de 29 anos, aproveitou o dia de votações para abrir sua barraca de pastel em frente a UFRJ. "O movimento foi intenso. Eleição é muito bom para nossas vendas, porque o pessoal vem votar e já passa por aqui para fazer um lanche. Para a gente, é muito bom", conta o comerciante.

Na Faculdade Paraíso, no Gradim, quem deixou o voto para os minutos finais também encontrou seções sem filas e mais tranquilas do que as da manhã. "Eu prefiro deixar para o final porque tem menos tumulto. É o melhor horário, depois do almoço não tem mais fila", conta o gonçalense Fábio Xavier, de 54 anos. Apesar disso, as filas que o local de votação não tinha eram compensadas pela fila do trânsito, com pequenos congestionamentos e alto fluxo de veículos em todas as vias da região. A situação foi parecida em outros bairros de SG, como na Venda da Cruz e na Água Mineral.

Além do trânsito, outro problema que marcou todo o dia de votações foi o lixo nas ruas. No colégio MV1, no Zé Garoto, próximo ao Centro, a quantidade de eleitores votando no fim do dia era desproporcional ao número de "santinhos" e folhetos de campanha despejados na entrada ou trazidos pelo vento. A cena foi recorrente nos principais locais de votação da cidade.

O horário para votações se encerrou às 17h. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) já iniciou a apuração das urnas na cidade e os votos são atualizados no site oficial do Tribunal