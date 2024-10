TRE-RJ autoriza registro de candidatura de Garotinho a vereador

Garotinho concorre a uma vaga de vereador na Câmara Municipal do Rio - Foto: Divulgação/Renato Araújo/Agência Brasil

Garotinho concorre a uma vaga de vereador na Câmara Municipal do Rio - Foto: Divulgação/Renato Araújo/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro deferiu neste domingo (6) o pedido de registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos), ex-governador do Rio, a vereador na capital.

A corte eleitoral avaliou recurso do político contra o deferimento. Uma liminar do ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão, concedida na última quarta (2), encerrou a pena de suspensão dos direitos políticos de Garotinho, liberando o registro da candidatura.

Em setembro, a 125ª Zona Eleitoral do Rio indeferiu o pedido de registro da candidatura de Garotinho por causa de uma condenação por improbidade administrativa em 2018, o que torna o ex-governador inelegível por oito anos. Dessa forma, e de acordo com a decisão, ele estaria impedido de exercer qualquer cargo político até 2026.

Segundo o MPE, Garotinho foi condenado por participar de um esquema que desviou R$ 234,4 milhões da Secretaria Estadual de Saúde nos anos de 2005 e 2006. Na ocasião, ele era secretário de governo e sua mulher, Rosinha Matheus, ocupava o cago de governadora.

Na sessão de terça (1º), o TRE-RJ manteve a impugnação da candidatura de Garotinho. Um dia depois, porém, Salomão sustou (encerrou) a pena de suspensão dos direitos políticos.

Antes disso, em 20 de agosto, o ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin suspendeu os efeitos de uma decisão da Justiça Eleitoral do Rio que impedia o ex-governador de concorrer nas eleições municipais deste ano.

A decisão de Zanin foi tomada em Habeas Corpus que pediu a nulidade das provas em que se baseou a condenação por improbidade administrativa e vale até o julgamento final.