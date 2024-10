Talíria Petrone vota com a família em Niterói e aposta em segundo turno

A candidata à Prefeitura de Niterói, Talíria Petrone (PSOL), exerceu seu direito ao voto na manhã deste domingo (06), em Santa Rosa, na Zona Sul do município. Acompanhada dos filhos, da mãe e do candidato à vice de sua chapa, Fernando Rodovalho (PSB), ela esteve no Serviço de Assistência Social São Domingos por volta das 10h30 e destacou, após votar, a confiança em um possível segundo turno.



"[Estou] certa de que Niterói pode ser a melhor cidade do Brasil para se viver e ser feliz, e de que minha cidade está pronta para ter sua primeira mulher prefeita. Eu quero unir a cidade em torno do que Niterói precisa: criança na escola, saúde para todo mundo, ônibus de graça. [Quero] uma cidade onde todo mundo possa viver com dignidade. A esperança vai vencer hoje. Tenho confiança de ir para o segundo turno para a gente poder fazer o melhor governo que essa cidade já viu", destacou a candidata.

Candidata da coligação Niterói da Esperança - que reúne PSOL, Rede e PSB -, ela agradeceu aos eleitores pela força na reta final da campanha. "Esses 52 dias foram emocionantes. Eu fui muito abraçada, acolhida pela cidade que me elegeu vereadora mais votada, que me elegeu deputada, me reelegeu a deputada. E eu sei que minha cidade agora vai me eleger prefeita. A campanha até aqui foi linda, a mais linda que essa cidade já viu, e eu tenho certeza que é a hora de Niterói de andar para frente", concluiu a candidata.



No fim da tarde, Talíria vai para o bar EmCanto, na Cantareira, onde acompanhará a apuração dos votos junto de apoiadores.