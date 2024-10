Rodrigo Neves vota em Niterói rodeado de apoiadores e ao lado da candidata a vice-prefeita

O ex-prefeito e candidato pelo PDT à prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves, chegou à sua Zona Eleitoral na Faculdade de Veterinária da UFF, em Santa Rosa, às 10h deste domingo (6). Emocionado e otimista quanto a uma possível vitória no primeiro turno, o candidato abraçou eleitores e posou para fotos ao lado da família e da candidata a vice-prefeita, Isabel Swan.



"Estamos com uma expectativa muito positiva. Fizemos uma campanha limpa, bonita e com alto astral. Niterói é uma cidade com uma população esclarecida, que reconhece o trabalho e o carinho que tivemos nas nossas entregas e realizações. As pessoas acreditam que faremos um governo ainda melhor. Estou acompanhado da minha vice, Isabel, que será a primeira mulher vice-prefeita da história de Niterói. Juntos, vamos iniciar um novo ciclo, com muita energia e inovação, para tornar Niterói a melhor cidade para viver e ser feliz no Brasil", afirmou Rodrigo, que, embora nascido em São Gonçalo, cresceu e iniciou sua carreira política em Niterói.

1/2 | Foto: Lívia Mendonça

2/2 | Foto: Divulgação





Ao ser questionado sobre suas primeiras ações caso seja eleito, Rodrigo Neves fez duas promessas. "A primeira medida será enviar uma mensagem à Câmara de Vereadores para incluir as mães atípicas na 'moeda arariboia', mesmo aquelas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e superam a linha da pobreza extrema. Essas famílias, que têm crianças com deficiência, precisam desse apoio. Além disso, contrataremos mais 200 médicos para acabar com as filas nas Unidades de Saúde da cidade", garantiu o candidato.



Com grandes expectativas para o resultado das eleições municipais de 2024, que terão início às 17h, quando se encerra a votação, Rodrigo Neves almeja seu terceiro mandato no município onde construiu sua trajetória. Ele foi prefeito de Niterói entre 2013 e 2020.



"As pessoas sabem do amor que tenho por Niterói. Dediquei minha juventude e minha energia para fazer o melhor. Aprendi com os erros e acertos, e tenho a certeza no coração, sem a qual eu não seria candidato, de que faremos um terceiro mandato ainda melhor. Então que hoje as pessoas possam compreender a gravidade que hoje a gente vive para a democracia e com isso, a importância de proteger Niterói do ódio, do extremismo, e que gente possa votar de maneira muito consciente. Que Deus abençoe Niterói", concluiu o candidato à prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves (PDT).

O candidato irá acompanhar a apuração em casa, ao lado da família.