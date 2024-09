Dimas Gadelha recebe deputadas para campanha em São Gonçalo

A deputada federal Benedita da Silva (PT) e a deputada estadual Elika Takimoto (PT) estiveram em São Gonçalo nesta quarta (25) ao lado do candidato à Prefeitura de São Gonçalo Dimas Gadelha (PT) e da vice Aparecida Panisset (PDT). As petistas percorreram o calçadão de Alcântara junto dos candidatos da coligação e, em seguida, seguiram na mini-carreata por outros bairros da região.

Dimas destacou a importância do apoio das duas deputadas. "Estar ao lado da Benedita, que é uma referência no PT e no país inteiro, é gratificante. Uma mulher negra, de uma história linda de muitas conquistas, principalmente na política por ter sido vereadora, deputada, senadora e governadora do nosso estado, aliás, a única ex-governadora da história recente que não foi presa. E a Elika Takimoto que é uma referência na Educação e disputou a última eleição de deputada estadual tendo sido a mais bem votada do PT. Orgulho dessas duas figuras públicas estarem caminhando ao meu lado em busca de um futuro melhor para o povo de São Gonçalo", destacou Dimas Gadelha.

