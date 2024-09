Capitão Nelson faz caminhada com eleitores no Barro Vermelho

Nesta sexta-feira (13), Capitão Nelson (PL) segue sua agenda de compromissos de governo e encontros políticos com candidatos a vereador por toda a cidade. Na última quinta (12), o candidato à reeleição realizou uma caminhada no Barro Vermelho e conversou comerciantes locais e eleitores nas ruas do bairro.

Durante a noite, junto ao deputado estadual Douglas Ruas e o deputado federal Altineu Côrtes, Capitão participou de um encontro político de sua chapa no Clube Mauá, onde comentou os trabalhos realizado durante sua gestão e os projetos sobre o futuro da cidade para os próximos quatro anos, caso seja reeleito.

Leia também:

➢ Prefeitura de Niterói pode mudar de endereço

➢ Presidente Lula visita Itaboraí nesta sexta-feira (13)

“Ficávamos às vezes com pacientes internados por dois meses no Hospital Luiz Palmier esperando para fazer um cateterismo. Coloquei um ponto final nessa história quando entregamos o Hospital do Câncer e do Coração”, disse o atual prefeito, que destacou o interesse na ampliação dos serviços de saúde na cidade.



O deputado estadual Douglas Ruas falou sobre a gestão do pai. “Capitão Nelson conseguiu grandes avanços em curto espaço de tempo. São apenas três anos e oito meses de trabalho. Quando ele assumiu em 2021, assumiu uma terra arrasada. Não tínhamos Centro de Imagem, não tínhamos Hospital do Câncer e do Coração, não tínhamos investimentos em infraestrutura, não tínhamos nada! Hoje não, a casa já está arrumada. Então, as perspectivas para o futuro de São Gonçalo são ainda melhores!”, afirmou o deputado