Eleições 2024: Veja agenda dos candidatos a prefeito de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

No dia 6 de outubro, mais de 155 milhões de eleitores de todo o Brasil poderão ir às urnas para escolher o prefeito e vice-prefeito nas 5,5 mil cidades do país. Em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, a disputa conta com vinte candidatos, divididos entre os quatro municípios. Caso seja necessário, o segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro.

Confira a agenda dos candidatos nesta quinta-feira (12):



SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

. Manhã: Mini carreata de Alcântara a Santa Isabel

. Tarde: Mini carreata de Vista Alegre a Monjolos e gravação de programa eleitoral para rádio e TV

. Noite: Reuniões de candidatos a vereadores

- Capitão Nelson (PL):

. Não enviou agenda

- Prof. Josemar (PSOL):

. 9h: Caminhada em Rio do Ouro

- Reginaldo Afonso (PSTU):

. 14h: Entrevista com Sindicato dos Profissionais de Educação (SEPE SG)

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

. Não enviou agenda

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

. Não enviou agenda

NITERÓI

- Rodrigo Neves (PDT):

. Não enviou agenda

- Carlos Jordy (PL):

. Não enviou agenda

- Talíria Petrone (PSOL):

. 10h: Caminhada na Engenhoca

. 17h: Sabatina na Academia Niteroiense de Letras

. 18h30: Gravação interna

. 20h: Lançamento Felype Pinel

. 21h: Panfletagem noturna

- Bruno Lessa (PODEMOS):

. Manhã: Corpo a corpo na Praça Arariboia, em frente à estação das barcas e em seguida caminhada pela Rua da Conceição

. Tarde: Entrevista para um portal de notícias

. Noite: Candidato irá participar da campanha de um candidato a vereador de sua coligação e de uma reunião domiciliar

- Danielle Bórnia (PSTU):

. 7h: Panfletagem na Av. Marquês de Paraná

. 9h: Caminhada pelo Centro

- Alessandra Marques (PCO):

. Não enviou agenda

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

. Compromissos internos

MARICÁ

- Washington Quaquá (PT):

. Reunião com a coordenação de campanha

- Fabinho Sapo (PL):

. 10h: Caminhada no Caxito

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

. Não enviou agenda

- Marcia Santiago (PMB):

. Não enviou agenda

ITABORAÍ

- Marcelo Delarolli (PL):

. Não enviou agenda

- Jair Dias (PT):

. Não enviou agenda