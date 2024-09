Eleições 2024: Saiba como foi o dia dos candidatos em SG, Niterói, Maricá e Itaboraí

No dia 6 de outubro, mais de 155 milhões de eleitores de todo o Brasil poderão ir às urnas para escolher o prefeito e vice-prefeito nas 5,5 mil cidades do país. Em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, a disputa conta com vinte candidatos, divididos entre os quatro municípios. Caso seja necessário, o segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro. Confira o resumo dos canditados nessa quarta-feira (11).

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

Dimas Gadelha passou o dia nas ruas de São Gonçalo realizando corpo a corpo nos bairros Neves e Gradim. O candidato da coligação "São Gonçalo Merece Muito Mais" ouviu a população e suas queixas sobre as obras do Muvi, o corredor de ônibus em construção no bairro de Neves e região.



- Capitão Nelson (PL):



Nesta quarta-feira, Capitão Nelson (PL), cumpriu compromissos de governo até o início da noite e deu continuidade em sua agenda de campanha política por São Gonçalo.

O candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo, destacou o avanço das obras de infraestrutura pelo município durante reunião que participou na noite da última terça-feira (10).



- Prof. Josemar (PSOL):



O candidato Professor Josemar, da federação PSOL-Rede, caminhou pelas ruas de Vila Três e participou de sabatina com jornalistas, quando falou sobre o seu programa de governo para “construir a São Gonçalo do futuro”.



. Reginaldo Afonso (PSTU):

. 11h: Panfletagem a caminhada no bairro Paraíso

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

Não enviou agenda

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou agenda

NITERÓI

- Rodrigo Neves (PDT):



. Não enviou agenda



- Carlos Jordy (PL):

. Não enviou agenda

- Talíria Petrone (PSOL):

. Manhã: Bate e volta em Brasília (DF)



- Bruno Lessa (PODEMOS):

. Manhã: Panfletagem em frente à Faculdade Anhanguera, no Centro

. Tarde: Entrevista para um portal de notícias e, depois, corpo a corpo com eleitores no Largo da Batalha



. Noite: O candidato participará do podcast Nikit Pod, ao vivo, às 19h30

- Danielle Bórnia (PSTU):

. A candidata passou o dia gravando vídeos para campanha eleitoral



- Alessandra Marques (PCO):

. Não enviou agenda

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

. Live no Instagram 19h

MARICÁ

- Washington Quaquá (PT):



. Gravação de programa eleitoral para rádio

- Fabinho Sapo (PL):

. Não enviou agenda



- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):



. Não enviou agenda

- Marcia Santiago (PMB):



. Não enviou agenda



ITABORAÍ

- Marcelo Delarolli (PL):



. Não enviou agenda

- Jair Dias (PT):

. Não enviou agenda