Sábado de compromissos para Capitão Nelson em São Gonçalo

O candidato à reeleição na Prefeitura de São Gonçalo Capitão Nelson (PL) teve um sábado (7) movimentado de compromissos em sua agenda de campanha. Pela manhã, cumpriu agenda de governo e, durante a tarde e noite, deu continuidade às reuniões políticas de campanha que vem realizando por toda a cidade.



Na última sexta-feira (6), o atual prefeito teve três reuniões com eleitores e candidatos nos bairros Paraíso, Santa Catarina e Coelho, com a presença do vice-prefeito na chapa, João Ventura (União Brasil). As obras realizadas pela gestão no setor da saúde estiveram entre as pautas dos encontros.

“Eu tive a satisfação de encontrar um senhor que passou pela primeira cirurgia da válvula mitral realizada no HCCOR. Ele já estava desenganado pelos médicos, segundo o que ele me disse. Passou pela cirurgia e está bem, cheio de vida. Isso me dá uma satisfação muito grande, porque o resultado do trabalho, do empenho e da dedicação que temos tido desde o início do governo está aparecendo”, disse o atual prefeito durante uma das reuniões