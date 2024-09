Dimas Gadelha recebe Marcelo Freixo para campanha em São Gonçalo

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, esteve em São Gonçalo neste sábado (07) para participar de uma ação de campanha do candidato a prefeito Dimas Gadelha. Gadelha e Freixo saíram do bairro Trindade em uma mini carreata e circularam os bairros da cidade ao longo do dia.

"Fomos recebidos com muito carinho pela população de São Gonçalo. Nossa campanha ganha cada vez mais apoiadores. Hoje foi a vez do meu amigo Marcelo Freixo, que nasceu em São Gonçalo e foi criado em Niterói, circular uma parte da cidade que ele conhece bem as necessidades e carências. Vamos juntos reconstruir essa cidade cuidando das pessoas", destacou Dimas.

Freixo reafirmou seu apoio ao candidato. "A gente precisa de gente compromissada como o Dimas, que busca apoio do governo federal para trazer investimentos que sejam transformadores reais. Dimas sabe que pode contar com meu apoio, eu sou gonçalense raiz e quero uma cidade melhor para todas e todos", disse o presidente da Embratur.