Eleições 2024: confira como foi a sexta (06) dos candidatos de Niterói, Itaboraí e Maricá

Eleições municipais acontecem no próximo dia 6 de outubro - Foto: Divulgação

Confira o resumo da sexta-feira (06) nas principais campanhas dos candidatos à Prefeitura de Niterói, Itaboraí e Maricá:

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

O candidato participou de caminhada com eleitores no Bairro Chic. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Carlos Jordy (PL):

O candidato participou de reunião com comerciantes do mercado de peixe e de caminhada na comunidade do Preventório. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Talíria Petrone (PSOL):

A candidata participou de corpo a corpo em diferentes bairros e gravou material de campanha. Talíria também anunciou o apoio de artistas como Chico Buarque, Camila Pitanga e Elisa Lucinda à sua candidatura.

"Chico é um ícone mundial. É uma honra ter o apoio dele e das nossas artistas. A minha esperança está renovada e estou muito animada para fazer Niterói a melhor cidade para se viver e ser feliz de fato", afirma Talíria Petrone

- Bruno Lessa (PODEMOS):

O candidato caminhou pelas ruas do Jardim Icaraí e conversou com moradores sobre as eleições e sobre suas proposta de governo.



- Danielle Bórnia (PSTU):

A candidata dedicou a caminha pelas ruas do Centro.

- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

O candidato dedicou o dia para a gravação de uma entrevista com a Juliana do Niterói Pet Friendly.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

O candidato participou de almoço com empresários que apoiam a campanha.

- Fabinho Sapo (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.