Janja publica foto com Anielle Franco em meio a denúncias de assédio contra ministro dos Direitos Humanos

Na madrugada desta sexta-feira, 6, a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, compartilhou uma foto em seu perfil do Instagram, onde aparece beijando a testa da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. A imagem foi publicada sem legenda, em meio às denúncias de assédio sexual envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

Na quinta-feira, a ONG Me Too Brasil, que trabalha com casos de assédio, divulgou que recebeu denúncias contra Almeida, mas não apresentou detalhes ou evidências das acusações. O ministro, em resposta, afirmou por meio de vídeo e nota que as alegações são infundadas e que está sendo alvo de perseguição.

De acordo com o site Metrópoles, Anielle Franco seria uma das denunciantes e teria relatado episódios de assédio a colegas do governo. Fontes do Estadão/Broadcast indicam que membros da equipe de Lula foram informados das alegações há aproximadamente três meses, mas como a ministra não oficializou a denúncia, o caso não foi levado adiante. Anielle teria explicado que preferiu não formalizar a queixa para evitar impacto negativo no governo.



Após a revelação das acusações, o governo convocou Silvio Almeida para prestar esclarecimentos e anunciou que o caso será encaminhado à Controladoria-Geral da União (CGU) e ao Ministério Público. Até o momento, Anielle Franco não fez declarações públicas sobre o assunto.