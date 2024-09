Eleições 2024: confira como foi a quarta (04) dos candidatos de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Confira o resumo da quarta-feira (04) nas principais campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá:

SÃO GONÇALO

- Dimas Gadelha (PT):

A moeda social Mumbuca, os ônibus gratuitos vermelhinhos e o Passaporte universitário foram os principais projetos que o prefeito de Maricá Fabiano Horta explicou o funcionamento. Horta caminhou ao lado do candidato Dimas Gadelha e da candidata a vice-prefeita Aparecida Panisset pelas ruas do Calçadão de Alcântara.



- Capitão Nelson (PL):

O candidato à reeleição como prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, teve uma manhã e tarde de agenda movimentada nesta quarta-feira (4). Após cumprir compromissos de governo na parte da manhã, Capitão Nelson realizou uma caminhada no bairro Santa Catarina, onde recebeu o carinho de eleitores e falou sobre as eleições municipais de outubro.

- Prof. Josemar (PSOL):

Acompanhado de seus correligionários, o candidato a prefeito fez caminhada de Venda da Cruz até Neves. “É um absurdo não termos providências da Prefeitura em relação ao que está acontecendo no Salgueiro. A primeira medida da nossa administração na Prefeitura vai ser cobrar do Governo do Estado um plano de segurança para os problemas estruturais de violência que São Gonçalo enfrenta diariamente”, disse Josemar durante a caminhada.

- Reginaldo Afonso (PSTU):



O candidato conversou com eleitores e caminhou pelas ruas de Alcântara. "Sempre é bom caminhar pelo Alcântara e conversar com as pessoas. Nos deparamos com muitos trabalhadores em condição de informalidade. Apresentamos um plano para geração de empregos fixos, que envolve redução da jornada de trabalho e ampliação dos concursos públicos. A receptividade tem sido muito boa, demonstrando que há sim espaço para um programa socialista", declarou Reginaldo.

- Viviane Carvalho (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jaqueline Pedroza (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

NITERÓI



- Rodrigo Neves (PDT):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Carlos Jordy (PL):

O candidato participou de caminhada no Centro de Niterói ao longo do dia. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.

- Talíria Petrone (PSOL):

A quarta-feira (4) da candidata Talíria Petrone foi de sabatinas e panfletagens. De manhã, a deputada federal do PSOL foi entrevistada pelo jornalista Marcus Lacerda de A Tribuna. Saúde, educação, tarifa zero, segurança pública, mobilidade e gestão permearam a conversa que vai ao ar no dia 1° de outubro e será publicada no mesmo dia pelo jornal. Os assuntos também nortearam o Nikit Podcast realizado, ao vivo, às 19h30. Entre as entrevistas, a parlamentar fez panfletagem em Icaraí, na Zona Sul.



- Bruno Lessa (PODEMOS):

O candidato caminhou pela Alameda São Boaventura, no Fonseca, e conversou com moradores e comerciantes sobre as necessidades da região. "A Zona Norte precisa de mais investimentos por parte do poder público em diversas áreas: segurança, mobilidade, infraestrutura, zeladoria urbana são só alguns exemplos. O trânsito caótico da Alameda precisa passar por um estudo, assim como é preciso avaliar a racionalização das linhas de ônibus que circulam pela região. Fundamental que a prefeitura melhore as condições das unidades de ensino e de saúde. As queixas são constantes por parte dos moradores do Fonseca", afirmou Bruno.

- Danielle Bórnia (PSTU):

A candidata caminhou e conversou com eleitores no bairro de Piratininga, junto do candidato a vice-prefeito, Sérgio Perdigão.

"Tem sido muito bom levar nossa campanha aos diversos bairros da cidade. Encontrei com vários colegas, profissionais de educação, que nos conhecem das lutas da categoria. Nossa campanha tem tido boa aceitação por onde passamos, o que demonstra que há espaço para um programa socialista, com independência de classe", disse Danielle.



- Alessandra Marques (PCO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Guilherme Bussinger (MOBILIZA):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

MARICÁ



- Washington Quaquá (PT):

O candidato visitou um terreno no Bambuí, que abrigará as futuras instalações da fábrica de pescados da Amar/Biotec, em Maricá.

- Fabinho Sapo (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Dr. Cláudio Ramos (NOVO):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Marcia Santiago (PMB):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

ITABORAÍ



- Marcelo Delarolli (PL):

Não enviou resumo da agenda até o fechamento desta matéria.

- Jair Dias (PT):

O candidato participou de caminhada no Centro da cidade com Rosane Araújo. A campanha não enviou mais detalhes sobre o dia até o fechamento desta matéria.