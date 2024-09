Observatório das Periferias em SG comemora aniversário nesta quinta (05)

O Observatório das Periferias em São Gonçalo (OPSG) realiza, nesta quinta-feira (05), um evento em celebração ao aniversário de um ano da iniciativa social, dedicada a produção de conhecimento e desenvolvimento coletivo de projetos relacionados às comunidade do município. A comemoração do primeiro aniversário contará com um seminário especial no salão de festas Ara & Anne, no Jardim Catarina, a partir das 9h.

"Fortalecendo e Rearticulando as entidades da sociedade civil do Complexo do Salgueiro e Jardim Catarina" é o tema do seminário, que contará com a presença de lideranças da iniciativa e de movimentos civis das comunidades. Além do seminário, o evento marca também o lançamento do projeto "Saúde e cartografia social das entidades da sociedade civil em São Gonçalo", desenvolvido pelo OPSG e contemplado em um edital da Fiocruz dedicados a ações de saúde integral em favelas do Rio.

Os participantes do evento vão receber um certificado. Para comparecer, é necessário antes realizar a inscrição através do formulário online disponibilizado pelo Observatório. O evento acontece entre 9h e 13h desta quinta-feira (05), no salão Ara & Anne, que fica localizado na Rua Albino Imparato, S/N, no Jardim Catarina.