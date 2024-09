Motorista que atingiu diarista de motel em São Gonçalo é indiciado por morte

A 75ª DP (Rio do Ouro) concluiu o inquérito sobre a morte de Soraia Mendonça Castanheiro, diarista de 51 anos que morreu enquanto saía do motel onde trabalhava no Arsenal, em São Gonçalo, em junho. Com o fim das investigações, a Polícia Civil decidiu indiciar o motorista do veículo que atingiu o portão do estabelecimento e matou a vítima. Ele vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

O caso aconteceu no último dia 28 de junho, em um estabelecimento nas margens da rodovia RJ-106. Soraia estava encerrando seu turno e saindo do estabelecimento quando um cliente idoso, que estava de carro, entrou no local em alta velocidade e atingiu o portão de ferro do motel, que acabou caindo sobre a camareira.

Relembre o caso:



➢ Tragédia deixa diarista morta em motel de São Gonçalo

➢ Diarista morta em motel é sepultada em São Gonçalo

O veículo teria ainda passado por cima do portão e esmagando a vítima abaixo do protão. Segundo testemunhas, o idoso estava acompanhado de uma mulher transexual. Ao perceber a vítima, eles desceram para prestar socorro. Soraia foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas veio a óbito após passar dois dias internada.



Com a conclusão do inquérito, o caso foi enviado ao Ministério Público nesta terça (03), que deve dar continuidade ao processo em breve.